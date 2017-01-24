Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ilk maçlar yapıldı.
Ankara, İzmir ve Amasya'da oynanacak maçların ardından, 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Tek devreli lig usulünün uygulandığı kupada, ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Amasya)
Trabzonspor-Marmara Üniversitesi: 35-27
Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 33-32
B Grubu (Ankara)
Amasya Taşova YİBO-Gümüşhane Belediyespor: 29-27
Maliye Piyango-Bozokspor: 21-24
C Grubu (Ankara)
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-MYK Hentbol: 27-27
Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor: 28-28
D Grubu (İzmir)
Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 36-30
Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 23-26
Hentbol: Toplu Sonuç
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ilk maçlar yapıldı.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ilk maçlar yapıldı.
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