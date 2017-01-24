Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ilk maçlar yapıldı.



Ankara, İzmir ve Amasya'da oynanacak maçların ardından, 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.



Tek devreli lig usulünün uygulandığı kupada, ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu (Amasya)



Trabzonspor-Marmara Üniversitesi: 35-27



Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 33-32



B Grubu (Ankara)



Amasya Taşova YİBO-Gümüşhane Belediyespor: 29-27



Maliye Piyango-Bozokspor: 21-24



C Grubu (Ankara)



Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-MYK Hentbol: 27-27



Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor: 28-28



D Grubu (İzmir)



Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 36-30



Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 23-26