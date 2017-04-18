Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Salon: THFHakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim ÖzdenizMaliye Piyango: Coşkun Göktepe (Berke Lokumcu), Alperen Pektaş 8, Mert Helvacıoğlu 2, Hakan Avvuran 1, Eyüp Orkun Söz 4, Halil İbrahim Öztürk 9, Burak Canlı, Mert Güven 2, Doruk Pehlivan 1, Ali Rıza Ertürk, Furkan Giray Özkara 1Amasya Taşova...

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Salon: THF

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Maliye Piyango: Coşkun Göktepe (Berke Lokumcu), Alperen Pektaş 8, Mert Helvacıoğlu 2, Hakan Avvuran 1, Eyüp Orkun Söz 4, Halil İbrahim Öztürk 9, Burak Canlı, Mert Güven 2, Doruk Pehlivan 1, Ali Rıza Ertürk, Furkan Giray Özkara 1

Amasya Taşova YİBO: Yevgen (Stanko), Victor 4, Duric 6, Maksym 2, Karanovic 3, Samet Kanberoğlu 5, Çetin Çelik 7, Maros 1, Ekrem Tüfekçidere 1, Yuzhbabenko 1

İlk yarı: 11-13

Diskalifiye: Karanovic (Amasya Taşova YİBO)

İki dakika cezası alanlar: Alperen Pektaş (2), Mert Helvacıoğlu, Eyüp Orkun Söz (Maliye Piyango), Victor (Amasya Taşova YİBO)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO, Maliye Piyango'yu 30-28 yenerek finale yükseldi.

Amasya Taşova YİBO'nun finaldeki rakibi, Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz maçının ardından belli olacak.

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