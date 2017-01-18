Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakalarına, Adana'da devam edildi.



Yüreğir Serinevler Spor Salonu'ndaki organizasyonda Üsküdar Belediyespor, Artsam Koleji'ni 38-30 yendi.



Günün diğer maçında ise Zağnosspor, Adana Şakirpaşa'yı 24-20 mağlup etti.



Grupta yarın Zağnosspor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Üsküdar Belediyespor saat 17.00'de karşılaşacak.