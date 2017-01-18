Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakalarına, Adana'da devam edildi.

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakalarına, Adana'da devam edildi.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'ndaki organizasyonda Üsküdar Belediyespor, Artsam Koleji'ni 38-30 yendi.

Günün diğer maçında ise Zağnosspor, Adana Şakirpaşa'yı 24-20 mağlup etti.

Grupta yarın Zağnosspor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Üsküdar Belediyespor saat 17.00'de karşılaşacak.

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