Hemşirenin Otobüste Darbedilmesi Davası

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl sağlığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumundan istenen rapor mahkemeye ulaştı.



Yargılamanın yapıldığı Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen raporda, 16 Ocak'ta Adli Tıp Kurumna girişi yapılan sanık Çakıroğlu'nun, 27 Ocak'a kadar gözlem altında kaldığı belirtildi.



Raporda, Çakıroğlu'nun yapılan muayenesinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilmediği aktarıldı.



Sanığın, dava dosyasının tetkikinde suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı aktarılan raporda, Çakıroğlu'nun "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarına karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği iddiasıyla "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl sağlığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda gözlem altına alınmasına karar vermişti.