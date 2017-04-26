Hekimhan'da 142 Öğrenci Teog'a Girdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu başladı.



Hekimhan Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava ilçe genelindeki 5 okuldan 142 öğrencinin katıldığını söyledi.



Sınavda 70 öğretmenin görevli olduğunu belirten Karaca, "TEOG kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan merkezi ortak sınavların birinci ve ikinci oturumuna 5 okulda toplam 142 öğrencimiz katılmıştır. Öğrenciler TEOG'da, 1. gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. gün Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil derslerinden sınava tabi tutulacak." diye konuştu.