Hdp Sözcüsü Bilgen Açıklaması

HDP Sözcüsü ve Ardahan Milletvekili Ayhan Bilgen, "Dün gece onaylanan OHAL kararı bize göre hukuken sakattır, siyasi etik açısından kabul edilemezdir." dedi.



Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatarak, OHAL'in uzatılmasının, vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkilediğini savundu.



FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarının durdurulduğunu ileri süren Bilgen, "Aslında partilere bir kez de Darbeyi Araştırma Komisyonu tarafından darbe yapılmıştır. Darbeyi örtmek, darbenin arka planını bilen isimleri komisyona çağırmamak ya da çağırdığında herhangi bir ilgi görmemesi aslında bu Meclise vurulmuş başka türlü bir darbedir. Dolayısıyla biz 15 Temmuz Darbe Komisyonunun çalışmalarını bitiriş biçiminin, tam da OHAL'in uzatılışıyla birbirini tamamladığı kanaatindeyiz." diye konuştu.



Ayhan Bilgen, OHAL'in uzatılmasının yeni kanun hükmünde kararnameler, işten atılmalar, yayın organlarının kapatılması demek olduğunu iddia etti.



Ayhan, "Yani Türkiye 3 ay daha bu haksızlıklara, bu zulme teslim edilecek demektir. Türkiye, Kenan Evren'den sonra bir kez daha, Kenan Evren'in yöntemiyle ve tam da Kenan Evren'in amacına uygun biçimde Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran bir paketi referandum gündemine getiriyor ve bunu OHAL şartlarında yapma cesareti, cüreti gösteriyor. Bu çok açık biçimde Evren'in, 'Hayır' demenin yasak olduğu referandum mantığını bir kez daha hayata geçirmektir." ifadesini kullandı.



Anayasa Komisyonunda, muhalefet partilerinin çalışmasının engellendiğini savunan Bilgen, TBMM Genel Kurulunda ise muhtemelen iktidar partisi milletvekillerinin iradeleri üzerinde baskı kurulacağını bildirdi.



TBMM Başkanlığına sunulan, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinde MGK'nın tavsiye kararına atıfta bulunulduğunu aktaran Bilgen, şu görüşleri ileri sürdü:



"30 Kasım 2016 tarihinden sonra MGK ne zaman toplantı yapıp 501 sayılı kararı almıştır? Ocak ayının ortalarında ya da sonunda olağan toplantısını yapması gerekiyor. Olmayan bir toplantı, olmayan bir karar, Hükümet tarafından Meclise gönderilen bir resmi yazıda sayı, numara ve tarih verilerek ya Meclis yanıltılmaktadır ya tam bir yeni vesayetle karşı karşıyayız. MGK Genel Sekreterliği bu şaibeli durumla ilgili net izah yapmalıdır. Bu tablo ya bir evrakta sahtecilik girişimidir, ya bir kumpastır. Bakanlar Kuruluna, Başbakana birisi kumpas kurmuş ve onların imzaladığı bir evrağa olmayan bir toplantı, tarih ve sayısı yazmıştır. Hem MGK üyelerinin hem de MGK Genel Sekreterliğinin bu konuda kamuoyunu acilen aydınlatması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."



Bilgen, bir soruya "Dün gece onaylanan OHAL kararı bize göre hukuken sakattır, siyasi etik açısından kabul edilemezdir." yanıtını verdi.