HDP'li Pervin Buldan'ın Eşi Savaş Buldan Kimdir?

HDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı. Pervin Buldan gözaltına alındı. Pervin Buldan ve eşi Savaş Buldan kimdir sorularının cevaplarını sizler için derledik. TBMM Başkan Vekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

SAVAŞ BULDAN KİMDİR?

Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, Susurluk Raporu'na göre 1979'dan itibaren Yüksekova'da PKK paralelinde faaliyet gösterdi. Mart 1979'da Yüksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak yargılandı. Yine Susurluk raporuna göre, 1980'de Kızıltepe ve Diyarbakır'da Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) ile PKK arasındaki çatışmalar esnasında bazı PKK mensuplarını evinde barındırdı.

1986'da teyzesinin kızı Pervin Buldan ile evlendi. Haziran 1992 itibariyle İstanbul'da ikamet ederken, uyuşturucu ticaretinde bulunup ve elde edilen gelirin büyük bir bölümünü PKK'ya aktarmakla suçlandı. 28 Temmuz 1992'de İstanbul Haznedar'da ele geçirilen silah ile ilgili olarak gözaltına alındı ve sevk edildiği Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklandı.

SAVAŞ BULDAN'IN ÖLÜMÜ

Savaş Buldan, 2 Haziran 1994'te İstanbul Yeşilyurt Çınar Oteli'nden, polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli sekiz kişi tarafından Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'la birlikte kaçırıldı ve sonrasında öldürüldü. Buldan ve arkadaşlarının cesetleri, 4 Haziran 1994'te Bolu'nun Yığılca ilçesi Melen çayı kenarında bulundu. İşkence yapıldığı, vücudunda yanık izleri görüldüğü, derisinin soyulduğu, göğsüne ve başına kurşun sıkıldığı otopsi raporu ile belgelendi. Tansu Çiller 4 Kasım 1993'te yaptığı bir konuşmada, "Elimizde PKK'ya yardım eden Kürt işadamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK'yla olduğu gibi, PKK'ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir." demişti.