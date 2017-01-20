Hdp'li Encü'ye, Uludere Kaymakamı'nı Linç Girişimi Davasında Tahliye

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili tutuklu Ferhat Encü, 5 yıl önce 34 kişinin öldüğü hava saldırısından sonra Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köyü'ne taziyeye gelen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.



Uludere İlçesinin Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi. Ardından 31 Aralık 2011 tarihinde köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin, yürütülen soruşturma sonucunda hakkında, 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açılan HDP'nin tutuklu Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, davanın görüldüğü Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosya üzerinde yapılan incelemeyle tahliye edildi.



Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan Encü'nun, bu davanın dışında ayrı bir soruşturmadan da tutuklu olduğu için tahliye edilemeyeceği belirtildi. - Diyarbakır