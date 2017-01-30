Hdp'li Bilgen ve Beştaş Hakkındaki "Yakalama" Kararı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı gereğince yeniden gözaltına alındı.



Nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan Beştaş, Diyarbakır'da gözaltına alındı.



Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Beştaş hakkında tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkarılmış, karar gereğince Bilgen gözaltına alınmıştı.