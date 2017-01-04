HBB, Yayladağı İlçesindeki Yoncakaya Göleti'ni Tamamladı

Yayladağı ilçesi için önemli bir proje olan Yoncakaya Göleti'nin tamamlandığını ifade eden HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yetkilileri, hоmоjеn tоprаk dоlgulu, 76.000 metre küp dolgu hacmine sahip, 14 metre yüksekliği, 132.000 metre küp su tutma ve 251 dönüm araziye su sağlayacak kapasitedeki göletin %60'ının su tuttuğunu ifade etti.

Yoncakaya Göleti'nin tamamlanması ile Yoncakaya Mahallesi'ndeki çiftçilerin tarımsal alanda sulamalarının ciddi anlamda rahatlayacağını ifade eden yetkililer, bahar aylarında gölete sulama tesisinin de yapılacağı müjdesini verdi.

Yoncakaya Göleti Projesi ile bölgede bulunan çiftçilerin üretim sıkıntılarının azaltılarak tarımsal sulamada yaşanan su kaçaklarının önemli aşamada önüne geçileceğini ifade eden ekipler, su sıkıntısı çeken alanlara su temin edilerek yer altı su kaynaklarının korunması adına oldukça önemli bir adım atıldığı kaydedildi.

