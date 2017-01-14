HBB, Moloz Yığınlarıyla Çevre Kirliliğine Engel Oluyor

Gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir parçası olan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının kontrolü kapsamında rutin denetimler ile kaçak dökümlerin önüne geçmeye çalışan HBB ekipleri, denetimlerin yansıra şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen uyarı tabelaları ile yol kenarları ve boş arazilere kaçak moloz dökümünün engellenmesini sağlıyor.

HAFRİYATLARI KAÇAK OLARAK DÖKEN FİRMALARA CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Hatay'ı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımlarına da büyük bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çevre sorununu daha çözüme kavuşturuyor. HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Denetim Ekibi ile Zabıta personellerinin günün belli saatlerinde birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak döküm denetimleri ve moloz taşımacılığı yapan kamyonların, Taşıma İzin Belgesi kontrolleri yapılıyor. Taşıma İzin Belgesi almayan, süresi dolmuş belgeleri yenilemeyen araçlara ise ihtar ile tanınan süre içerisinde eksiklerini giderilmesi isteniyor. Verilen süre içinde gerekli işlemleri yaptırmayan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Şehirde görüntü kirliliğine neden olan ve dere yataklarına döküldüğünde sel ve taşkın risklerine yol açan molozların kaçak dökümüne engel olmak amacıyla kayıt sistemi ile kontrolün sağlanarak belirtilen saha veya alanlara taşınması sağlanıyor.

İNŞAAT VE HAFRİYAT FİRMALARINA UYARI

Hatay'yı hak ettiği görünüme kazandırmak için çevre kirliliğinin önlenmesine ağırlık veren Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kontrolsüz hafriyat atıklarının önemli bir çevre sorunu olduğunun altını çizerek tüm firmaların hafriyat sahalarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Hafriyat atıklarının sadece Büyükşehir Belediyesinin gösterdiği yerlere dökülebileceğinin altı çizilerek hem çevreyi korumak hem de inşaat firmalarına kolaylık sağlamak amacıyla kentin belirlenen noktalarında hafriyat döküm sahaları oluşturulduğu bildirildi.