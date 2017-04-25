HBB Heyelan Bölgesinde Çalışma Başlattı

Hatay'ın her noktasında altyapı ve üstyapı hizmetleriyle yaşamı kolaylaştıran HBB ekipleri, şimdi de heyelan tehlikesi sebebiyle halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren Defne Ballıöz Mahalle yolu üzerinde çalışma başlattı.

Heyelan bölgesini araçlar yardımıyla düzenleyen ekipler, yapılacak duvar çalışması öncesinde alanı uygun hale getirmek için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın çalışma anlayışı ve kaliteli hizmet ulaştırma hassasiyetiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, il genelinde ulaşımı rahatlatacak ve halkın yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin devam edeceğini müjdeledi.



