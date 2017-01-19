Düzce'nin Cumayeri ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucunda hayvan hırsızları kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildiler.



Alınan bilgilere göre, Düzce'nin Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünden çaldıkları büyükbaş hayvanlar ile Akçakoca istikametine kaçmaya çalışan 3 şahıs, Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Davutağa köyünde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlı Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri alınırken, çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.



Hırsızlık zanlılarının araçları muhafaza altına alınırken, araçta bir adet pompalı tüfek, balta ve ipler bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - DÜZCE