Hayrabolu'da Trafik ve Asayiş Uygulaması

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı.





İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Merkez Karakol Amirliği ve İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada, Alpullu ve Tekirdağ caddelerinde kontrol noktaları oluşturularak asayiş ve trafik denetimi yapıldı.



Ekiplerin genel trafik ve asayiş uygulamalarına devam edeceği öğrenildi.