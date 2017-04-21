Hayrabolu'da Hıdrellez Şenliği

Hayrabolu ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenleneceği bildirildi.





Ataköy Mahallesi Muhtarı Ferit Esgin, bu yıl 6. düzenleyecekleri hıdrellez şenliklerinin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.





Hıdrellez'i birlik, beraberlik ve coşku içinde kutlayacaklarını belirten Esgin, "Baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez şenliklerini geleneksel hale getirdik. Şenliğimizde çeşitli yarışmalar ve mahalli sanatçılar konser verecek." dedi.





Esgin, hıdrellez şenliğinin 6 Mayıs'ta Ataköy Mahallesi meydanında yapılacağını belirterek, herkesi bu şenliğe beklediğini belirtti.