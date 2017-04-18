Diyanet İşleri Başkanlığının üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği "Haydi Üniversiteli Gençler Umreye" kampanyası kapsamında umreye gidecek Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri için uğurlama töreni düzenlendi.



Umre yolculuğuna çıkacak 30 kişilik öğrenci kafilesi, Üniversite Camisi önünde toplandı. Burada düzenlenen törene, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Müftüsü Halil Bektaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, akademik, idari personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.



Kafile, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve dualarla, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer önderliğinde umreye hareket etti.