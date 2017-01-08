Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkışarak hayatını kaybeden işçi Bergama'da toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ahlatlı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Karakaya (44) çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkıştı.
Mesai arkadaşlarınca sıkıştığı yerden çıkarılarak, Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya, kurtarılamadı.
Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenaze işlemlerin ardından Bergama'daki evine götürüldü.
Cenaze, Ahlatlı Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahlatlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hayatını Kaybeden Madenci Toprağa Verildi
Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkışarak hayatını kaybeden işçi Bergama'da toprağa verildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkışarak hayatını kaybeden işçi Bergama'da toprağa verildi.
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