Hayat Varlık'ın Kredi Notu Yükseltildi

Hayat Varlık'ın "TR AA-" olan uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "TR AA" seviyesine yükseltildi. Kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu ise "TR A1" (en yüksek seviye) olarak teyit edildi.



Hayat Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, Şirketin kredi notu, kredi derecelendirme şirketi Turkrating tarafından yükseltildi.



Hayat Varlık'ın TR AA- olan uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR AA seviyesine yükseltildi. Kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu ise TR A1 (en yüksek seviye) olarak teyit edildi.



Turkrating, söz konusu kredi raporunda, "Bu kredi notları, şirketin sektördeki lider konumunu, güçlü özkaynak yapısını, gerçekleştirdiği yüksek tahsilatını, artan finansal performansını ve güçlü ortaklık yapısı hakkındaki görüşümüzü yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, varlık yönetimi işinde sekiz yılda 800 binden fazla müşteriye, 8,3 milyar TL'lik portföy büyüklüğüne ve 600'e yakın çalışana ulaştıklarını belirtti.



Yedi farklı ilde sürdürdükleri müşteri odaklı hizmet felsefesi ve ileri teknoloji yatırımları ile farklılaştıklarını dile getiren Güvenal, "Güçlü ortaklık yapımız, sağlam kreditörlerimiz ve yüksek teknolojimizin yanısıra özellikle insan odaklı iş modelimiz bizi Harvard Business School'da örnek vaka yaptı. EBRD ve ICBC Turkey'den aldığımız sendikasyon kredisi uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve şirketimize olan inancının önemli bir göstergesi oldu. Şimdi de kredi notu artışımız güçlü temellerimizi ve artan performansımızı yansıtmaktadır."ifadelerini kullandı.