Hayal ettiğiniz tatil için aradığınız tüm seçenekler bu Fuarda!

Dağcılıktan mağara dalışına, yamaç paraşütünden buzul tırmanışına varan macera dolu, en keyifli outdoor ve kış tatili destinasyonlarını EMITT'te bulabilmek mümkün…

Bu kış kayak tatili nerede yapılmalı?

Kayak tutkunları için kış turizminin macera dolu rotaları EMITT'te! Kış aylarının gözdesi kayak tatili her geçen yıl daha da tercih edilir oluyor. Özellikle de çocuklu aileler için keyifli ve eğlenceli anlar vaat eden kayak tatilinde oteller de sundukları olanaklarla bembeyaz karlar içinde yapılan kış tatilini unutulmaz kılıyor. EMITT Turizm Fuarı da kış turizmi için yüzlerce seçenek sunan çok sayıda kuruluşu tatil severler için bir araya getiriyor. 26-29 Ocak tarihlerinde EMITT'e yolu düşen herkes bir kayak tatili planı yapabilir. Üstelik de her bütçeye uygun bir seçenek bulabilmek mümkün… Türkiye'de Kartepe, Uludağ, Palandöken, Sarıkamış'ta yapılabilecek tatillerin tüm farklı opsiyonlarını inceleyebilmek mümkün… Yurt dışında ise Gürcistan, Bosna Hersek, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Bulgaristan, Avusturya ve İsviçre'den yüzlerce farklı otel ve destinasyon yine EMITT'de buluşuyor.

Outdoor sporlar için en uygun destinasyonlar EMITT'te!

Macera tutkunları için outdoor spor yapılabilecek en uygun destinasyonları EMITT bir araya getiriyor…

Macera tutkunlarının yakından takip ettiği, dalgıçlıktan dağ bisikleti turlarına kadar en cazip outdoor sporlarını EMITT'te bir araya geliyor. Ülkemizde outdoor sporları için son derece elverişli parkurlar ve doğa şartları bulunuyor. Bunun yansıra farklı ülkelerde de ilgi çekici, macera dolu anlar yaşanabilecek destinasyonlar bulunuyor. EMITT bu kapsamda heyecan tutkunlarına tüm outdoor turizmi seçeneklerini aynı çatı altında inceleme fırsatı sunuyor. Dağcılık, kamp kurma, trekking, dalış ve rafting gibi heyecan dolu outdoor sporları için en cazip yerler EMITT'de bir araya geliyor.