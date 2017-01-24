Havza Muhtarları Derneği Sağlık Protokolü İmzaladı

Havza Muhtarları Derneği ve Samsun'da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında sağlık protokolü imzalandı.



Havza Muhtarları Derneği Lokali'nde düzenlenen imza törenine, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve hastanenin Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ve dernek üyesi muhtarlar katıldı.



Esen, protokolün muhtarlara sağlamış olduğu imkanlardan bahsederek, "Kurum olarak bölgemize en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye çalışmaktayız." dedi.



Havza Muhtarları Derneği Başkanı Çavdar ise imzalanan protokol ile muhtarların bir çok avantaja sahip olduklarını belirterek, "Bölgemizde hizmet veren böyle yeni ve teknolojik kapsamı yüksek bir hastane ile dernek üyelerimizin faydalanacağı bir anlaşma imzalamaktan kıvanç duyuyorum. Sağlık insanoğlu için en değerli hazine sağlığımızı korumak adına atmış olduğumuz bu imza çok önemli." diye konuştu.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını dileyerek, şunları dile getirdi:



"Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız."



İmzalanan protokolün ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, mahalle muhtarlarına Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi vererek sorunlarını dinledi.



İkiz, "Elimizden geldiği kadar mahallelerimizin taleplerini karşılamak için çalışmaktayız." ifadesinde bulundu.