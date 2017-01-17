Havza ilçesinde, Havza Muhtarları Derneği İstişare toplantısı gerçekleştirildi.



Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, dernek binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla mahalle sakinlerinin sorunlarını tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Toplantılarda belirledikleri sorunları ilgili mercilere ilettiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Çavdar, "Amacımız, halkımızın sorunlarına en kısa sürede çare bulabilmek. Bu konuda en büyük desteğimiz sivil toplum örgütleri. İlçemiz için hep birlikte çalışmak durumundayız." dedi.



Toplantıda, Samsun'da hizmet veren özel bir hastanenin muhtarlara sunduğu ücretsiz hizmetler hakkında da bilgi verildi.



Toplantıya katılan Havzalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, faaliyetleri hakkında muhtarlara bilgi vererek, "Havza için her türlü işbirliğine açığız. Bizim ortak paydamız Havza. Havza için hep birlikte çalışmak durumundayız." diye konuştu.