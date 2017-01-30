Havza'da Sydv Yardımları

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2016 yılında 7 bin 365 kişiye 5 milyon 608 bin 861 lira 50 kuruş tutarında ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.



Havza Kaymakamı Vural Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin, devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.



Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu ifade eden Karagül, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu dile getirdi.



Karagül, 2016 yılı bedelsiz yakacak yardımları kapsamında 900 ton kömürün tamamının hak sahiplerine dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, hak sahiplerine bin ve bin 500 kilogram kömür yardımı yapıldığını kaydetti.



Nakdi yardımlar kapsamında da 5 bin 558 kişiye ulaşıldığını bildiren Karagül, "İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak bizlerin öncelikli görevleri arasında. Vakfımıza müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlarımız doğrultusunda yardımda bulunmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde ayni ve nakdi olmak üzere 7 bin 365 kişiye 5 milyon 608 bin 861 lira 50 kuruş tutarında yardım yapıldı." dedi.