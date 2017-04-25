Havlayan Köpeği Levyeyle Dövdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisine havlayan köpeğe levyeyle karşılık veren şahsın görüntüleri, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.



Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde bir site önünde meydana gelen olayda, sokaktan geçen T.D., kendisine havlayan köpeğe otomobilindeki levyeyi çıkararak vurmaya başladı. Site önünde köpeklere bakan hayvansever Mevhibe Gözneli ise duruma müdahale etmeye çalıştı. Köpeği döven komşusu T.D. ile tartışan Gözneli, elinden yaralandı. Gözneli'nin kuzeni ise arbede anını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Gözneli'nin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması ile birlikte hayvanseverler tarafından köpeği döven kişiye tepki gösterildi. Köpeği korurken elinden yaralanan Gözneli, jandarmaya giderek T.D. isimli şahıstan şikayetçi oldu.



Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Mevhibe Gözneli, "İçeride televizyon seyrederken bir anda hayvanın bağırma sesiyle kapıya koştum. Bu adam elindeki levyeyle köpeğe vuruyordu. Elindeki demir levyeyle hayvana girişti. Bu video benim evimin önünde çekildi. Bana da saldırdı, elindeki levyeyle bana vurdu. Hastaneden rapor aldım. Bana bir şey olursa sorumlusudur. Elime levyeyle vurması canımı acıtmadı ancak asıl canımı acıtan o masum yavruya her vuruşu oldu. Köpek yine de saldırmadı. İstese parçalardı ama kendisine vuran adama saldırmadı. Bu insan artığı dilerim en kısa sürede ceza alır. Bu insanların cezalandırılmalarını istiyorum. Bu hayvanların canını kimse acıtmasın. Bu köpeğe vurulan levye benim canımı daha çok acıttı. Bu hayvanlara lütfen merhamet edin" dedi.



Jandarma tarafından ifadesi alınan T.D.'nin ise suçlamaları kabul etmediği, köpeğin kendisine saldırdığı için karşılık verdiğini iddia ettiği öğrenildi.



Öte yandan, Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu tarafından konuyla ilgili olarak yasal süreç başlatıldığı belirtildi. - MUĞLA