Havalar Düzelince Balıkçılar Denize Açıldı

Alaplı ilçesinde dondurulmuş hamsinin 10, canlısının ise 15 liradan satıldığı bildirildi.



İlçede kar yağışının ardından ve Karadeniz'deki şiddetli rüzgar nedeniyle 10 gündür denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle açılmasıyla açıldıkları denizden hamsiyle döndü.



İlçede 20 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların düzelmesiyle balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açıldığını söyledi.



Geçtiğimiz hafta hamsinin 20 liradan satıldığını ifade eden Yazgan, "Havaların iyi gitmesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar bolca hamsiyle döndü. Tezgahlarda canlı hamsi bulunmakta. Şu anda dondurulmuş hamsi 10, canlı hamsi ise 15 liradan satılıyor. Havalar iyi gittiği müddetçe hamsinin fiyatı daha çok düşecek." diye konuştu.