Hatay'da uçak seferlerine sis engeli



HATAY'da bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.



Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sabah yapılması gereken THY ile Pegasus'un İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in Hatay-Ankara seferleri yapılamadı. Hatay'a gelmek isteyen uçaklar rötar yapınca yolcular da sıkıntı yaşadı.