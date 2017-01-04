Hatay'da Otomobilin Üniversite Öğrencilerine Çarpması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Tütüncü'nün cenazesi, defnedildi.



Tütüncü'nün cenazesi, Numune Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından, Hacı Mehmet Karatoyuk Camisi'ne getirildi.



Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Tütüncü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin sırasında anne Aysel ve baba Emre Tütüncü, güçlükle ayakta durdu.



İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Eda Tütüncü ve Rabia Turan, dün dersten çıktıktan sonra okul önünde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Tütüncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.