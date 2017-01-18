Hatay'da Mezarlıkta Top Mermisi Bulundu

HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, mahalle mezarlığında bulunan ve Fransız işgali dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi kontrollü şekilde patlatıldı.



Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda mezar kazarken top mermisi bulan görevliler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Olay yerine gelen bomba imha uzmanı jandarma ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra, ilk tespitlere göre Fransız işgali dönemine ait olduğu değerlendirilen eski top mermisini kontrollü şekilde imha etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.