Hatay'da Hava Trafiğine Sis Engeli

Hatay'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri ertelendi.



Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Aşırı sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan Hatay-İstanbul ve diğer illerden gelen uçak seferleri de ertelendi.



Kara ulaşımında da görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler kontrollü şekilde yollarına devam etti. - HATAY