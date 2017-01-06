Hatay'da Dhkp-C Operasyonu: 12 Gözaltı

HATAY'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabaha karşı Antakya ve Samandağ İlçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Geniş güvenlik önlemi altında yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor. - Hatay