Hatay'da AB Projeleri Paneli

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Koordinatörü Cenk Özbaykal, "AB fonlarının kullanımında daha etkili sonuçlar alınması için üye ve aday ülkelerin hali hazırda sağladıkları başarılar ile karşılaştıkları zorluklardan elde ettikleri deneyimi yeni döneme yansıtmaları ve uzun vadede iktisadi büyüme ve sosyal istikrarın sağlanması için hep birlikte stratejik bir yaklaşım geliştirmeleri gerekmektedir." dedi.



Hatay Valiliği ve DOĞAKA işbirliğinde, 2014-2016 yılları arasında desteklenen başarılı AB projelerinin kalite, etki ve katma değerini arttırmak amacıyla deneyim paylaşım paneli düzenlendi.



Özbaykal, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonundaki panelde, AB bölgesel politikalarıyla kalkınma ajanslarının politikalarının örtüştüğünü söyledi.



AB bölgesel politikasının başlıca amaçlarının kalkınmada geri kalmış bölgelerdeki yapısal uyumu ve gelişmeyi teşvik etmek olduğunu belirten Özbaykal, şöyle devam etti:



"Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal dönüşüm içerisinde olan bölgelerin desteklenerek karşılaşılan yapısal güçlükleri gidermek, öğretim, eğitim ve istihdam politikalarıyla sistemleri modernizasyonu ve uyumlaştırılmasını desteklemektir. Bu bakımdan söz konusu fonlardan etkin bir şekilde yararlanmak bölgemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Uyum politikaları çerçevesinde AB fonlarının kullanımında daha etkili sonuçlar alınması için üye ve aday ülkelerin hali hazırda sağladıkları başarılar ile karşılaştıkları zorluklardan elde ettikleri deneyimi yeni döneme yansıtmaları ve uzun vadede iktisadi büyüme ve sosyal istikrarın sağlanması için hep birlikte stratejik bir yaklaşım geliştirmeleri gerekmektedir."



Özbaykal, DOĞAKA olarak kendilerinin bir taraftan destekleriyle bölgedeki kamu fonlarının, kalkınma odaklı ve etkin kullanılmasını hedeflerken diğer taraftan söz konusu hedefler doğrultusunda dış kaynaklı fonlardan bölgenin faydalanması için çaba sarf ettiklerini aktardı.



DOĞAKA'nın uzmanları tarafından Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de 2010 yılından bu yana binlerce kişiye proje hazırlama eğitimi düzenlediklerini ifade eden Özbaykal, aynı zamanda teknik destek programları kapsamında da AB programlarına özel eğitimler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Hatay'daki AB projeleri



Özbaykal, 2014 yılında başvurdukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı altındaki dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonuyla istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı kapsamındaki bir projelerinin başarılı olduğunu ve uygulama aşamasına geçildiğini duyurdu.



Bu sene ise ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından daha etkin yararlanabilmek, bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirebilmek amacıyla DOĞAKA bünyesinde bir alt birim kurulduğunu vurgulayan Özbaykal, 150 kişisi işsiz toplam 2 bin 500 kişiye sertifika kazandırıldığını açıkladı.



Diğer bir çalışmalarının da AB Komisyonu tarafından yürütülen bir programına yaptıkları başvuru olduğunu kaydeden Özbaykal, programın amacına ilişkin şunları söyledi:



"Amaç, mültecileri, göçmenlerin ve üçüncü ülke vatandaşlarının iş gücüne hızlı katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların desteklenmesidir. Program kapsamında hazırlanan projeyle, 600 kişiye dil ve vatandaşlık eğitimlerinin verilmesi, bunlardan kendi işlerini kurmak isteyen 100 kişiye girişimcilik desteği verilmesi, hali hazırda işi olan 100 kişiye işlerini geliştirmelerine yönelik mentorluk desteği verilmesi ve 400 kişiye ise bölgedeki ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik mesleki eğitim kursları verilmesi planlanmaktadır."



Özbaykal, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il göç idareleri, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Danimarka Mülteci Konseyi ve Avusturya-Türkiye işbirliği Derneğinin bu projenin ortakları olduğunu sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından, başarılı sonuçlar alınan kentteki AB projelerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.