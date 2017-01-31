Hastanenin Dış Bölümündeki Çatı Çöktü

Trabzon'da bir hastanenin dış bölümündeki çatıda çökme meydana geldi.



Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Trabzon Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik ve poliklinikler girişinin de bulunduğu kısmı cam ve demir profillerle kapatan bölüm kar birikmesi sonucu çöktü.



Maddi hasarın meydana geldiği çökme sonucu bu bölüm yaya ulaşımına kapatıldı.



Çökmeyle ilgili inceleme başlatıldı.