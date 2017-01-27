Harun Kolçak; "Bu Albümle Hayalim Gerçek Oldu"

"DAHA BİR İNSAN, DAHA BİR ADAM OLDUM"

"Hastalıktan önce ve hastalıktan sonra hayatında neler değişti?" sorusuna Kolçak, düşünmek için çok fazla zamanı olduğunu söyledi. "Daha bir insan oldum, daha bir adam oldum. Geldiğim gibi gideceğimi kabul ettim. Bu yüzden kaldığım sürece çevreme, topluma faydalı olmaya karar verdim. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi" diyerek sevenlerine mutlu haberi de vermiş oldu.

"MÜZİK İÇİN YAŞAYAN BİR ADAMIM"

"Çeyrek Asır" albümünün başarısının kendisine güç verdiği belirten Harun Kolçak, "Ben müzik için yaşayan bir adamım. En mutlu olduğum yer sahne" diyerek iyileşmesinde müzik aşkının çok etkili olduğunu anlattı.

"YANIMDA KAL'IN BAŞARISI ORTADA!"

Tan Taşçı'ya "Yanımda Kal" şarkısının hikayesini anlattı. Taşçı, "Ben zaten bu şarkıyı daha önce de söylüyordum, çok sevdiğim bir şarkı. Harun'la görüşüyorduk sürekli... Böyle bir projesi olduğunu da biliyordum. Bana 'Zaten bu şarkıyı söylüyorsun, herhalde yine onu okuyacaksın' dedi. Ben de çok sevindim. Zaten albümde çok güzel şarkılar bir arada olduğu için başarısı ortada" diyerek "Çeyrek Asır" albümünde en sevdiği Harun Kolçak şarkılarından birini seslendirdiği için mutluluğunu dile getirdi.

"Çeyrek Asır" albümünde Harun Kolçak'a eşlik eden bir diğer isim ise Tuğba Yurt'tu. Yurt, programda da Harun Kolçak'ı yalnız bırakmadı ve canlı yayına katılan isimler arasında yer aldı.

"HARUN KOLÇAK'LA DÜET YAPMAK BENİM İÇİN GURUR"

Tuğba Yurt'a albümle ilgili düşüncelerini sordu. "Projeyi duyar duymaz çok sevindim. Çünkü Harun Kolçak'la düet yapmak benim için büyük bir gurur" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

"90'LI YILLARDA MÜZİĞİ BİLEREK YAPAN SANATÇILAR VARDI"

90'lı yılların hayatımızda özel bir yeri olduğunu söyleyen Gezegen Mehmet, Harun Kolçak'a 90'lı yılların kendisi için ne ifade ettiğini sordu. Ünlü sanatçı, o yıllarda insan ilişkilerinin daha sıcak olduğu söylerken "Bu kadar sanal bir ortam yoktu. Ev telefonlarıyla konuşuyorduk. Bir yerde bire bir buluşup her şeyi yüz yüze konuşuyorduk. Tabii o yıllardaki sanatçı arkadaşlarımızın da çoğu okulluydu. Çelik, Aşkın Nur Yengi gibi isimler müziği bilerek yapan insanlardı. Tabii o zamanlar müziği yöneten insanların da payı vardı. Onno Tunç, Melih Kibar, Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan gibi önemli isimler vardı" diyerek 90'lı yılların müzik açısından önemli yıllar olduğunu vurguladı.

Tuğba Yurt'un ardından programa, Umut Kuzey ve İskender Paydaş da dahil oldu.

"BU ALBÜMLE HAYALİM GERÇEK OLDU"

"Çeyrek Asır" albümünde Harun Kolçak'a eşlik eden Umut Kuzey, "Şu an bile benim için hayal gibi... Mehmet'in Gezegeni'ndeyim. Yanımda Harun Kolçak ve İskender Paydaş var. Bu albümle beraber hayalim gerçek oldu" dedi.

Gezegen Mehmet, "Arabesk sanatçılara 'abi', 'abla' olarak hitap edebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Ferdi Abi, Orhan baba gibi... Ama pop sanatçılarında böyle bir durum yok. Bunu neye bağlıyorsun?" sorusunu yöneltiği Harun Kolçak, Pop müziğin doğasının böyle olduğunu söyleyerek "Bana adımla hitap edilmesini seviyorum. 23-24 yaşlarındaki arkadaşlarımdan bile 'Harun' demelerini rica ediyorum. Ben zaten bu abi, abla gibi takıları pek sevmiyorum" dedi.

Programa Umut Kuzey ve İskender Paydaş'tan sonra Gülçin Ergül de eşlik etti.

"AĞLAT BENİ ŞARKISI BANA YAZILMIŞ GİBİ HİSSETİM"

Gülçin Ergül, albüme nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı; "Ben zaten Umut Kuzey ile çalışıyorum. Bu projeyi duyduğumda da çok sevindim. Söylediğim şarkıda sözler sanki bana yazılmış gibiydi, tam beni anlatıyordu."

"YANIMDA KAL ŞARKISININ HİKAYESİ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Kolçak, "Aslında özel bir hikayedir benim için. Bir akşam arkadaşlarım beni zorla dışarı çıkarttı, hiç istemiyordum. Sonra orada birisiyle tanıştım. Şarkıdaki 'çok geç rastladım sana' kısmı da buradan geliyor zaten... Yemekten sonra eve döndüğümde bu şarkıyı yaptım" diyerek bu özel hikayeyi, canlı yayında paylaştı.

"İLK GİTARIMI BABAM ALDI"

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak, babasının kendisini her zaman desteklediğini ve her zaman yanında olduğunu söyleyerek "Baba şefkatinin ne olduğunu çok iyi bilirim. Özellikle annem bu dünyadan gittikten sonra babamla daha bir yakınlaştık, arkadaş olduk, sırdaş olduk. İlk gitarımı babam aldı" diyerek çok iyi bir baba-oğul ilişkisi içinde olduklarının altını çizdi.

"SEZEN BENİ HEP ARADI"

Harun Kolçak Sezen Aksu'nun hastalığı süresince her gün kendisini aradığını söyledi.

"30 YILDIR ET YEMİYORUM"

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, köpek beslemesinin yasak olduğunu ancak kedi beslediğini dile getirirken 30 yıldır et yemediğini de ekledi. Hatta Tan Taşçı'nın da kendisi yüzünden vejetaryen olduğunu belirtti.

"SİLAHLARI YOK EDERDİM"

Gezegen Mehmet, "Elinde sınırsız bir gücün olsaydı neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna Kolçak; "Dünyadaki bütün silahları yok ederdim" cevabını verdi.

"ANNEMİ KAYBETTİĞİM AN EN ÜZÜLDÜĞÜM ANDIR"

"En üzüldüğün ve en mutlu olduğun anlar nelerdir?" sorusuna ise duygusal bir cevap veren Harun Kolçak,"Annemi kaybettiğim an, en üzüldüğüm andır. En sevindiğim ise yıllar sonra yaptığım albümün bu kadar sevilmesi, benimsenmesi" dedi.

"Sahip olduğun neyi kaybetmek seni çok üzer? sorusuna "Sesimi" cevabını veren Kolçak, "Kral" senin için ne ifade ediyor sorusunu üzerine "Kral, Türkiye için müzikal anlamda çok büyük bir adımdır. Kim klip çekse hemen 'klibim Kral'da dönüyor mu?' diye sorar. Ayrıca Türkiye'nin "Mehmet'in Gezegeni" gibi programlara ihtiyacı var. Beni çağırdınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.