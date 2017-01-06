Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan Mısır Emniyet Güçlerine Suçlama

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve teşkilatın diğer yöneticilerinin aileleri, emniyet güçleri hakkında yakınlarına eziyet verdikleri ve ziyaretlere engel oldukları suçlamasında bulundu.



Bedii, eski Meclis Başkanı Muhammed Sad El-Katatni ve eski Tedarik Bakanı Basim Avde ile İslami eğilimli muhalif Hazım Salah Ebu İsmail'in aileleri yaptıkları ortak açıklamada, emniyet güçlerinin sebep göstermeden yakınlarını ziyaretlerine izin vermediklerini belirtti.



"Bizler Mulhak El-Mezra'daki güvenlik güçlerinin mahkumların ailelerine karşı uzlaşmasız davranışlarından edişe duyuyoruz. Herhangi bir sebep gösterilmeden yakınlarımızı ziyaret etmemize izin verilmemesi endişemizi derinleştirmektedir." denilen açıklamada, "Hapishane idaresinin Bedii ve yanındakilere kışlık elbise ve gerekli eşyaların ulaştırılmasına izin vermemesi sağlıklarının risk altında olduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan emniyet kaynakları, mahkumların aylık ziyaret hakları olduğunu ve bunun hiçbir zaman engellenmediğini ancak güvenlik sebebiyle zaman zaman izin verilmediğini aktardı.



Mısır'da Yargıtay, ekim ayında kamuoyunda "Kalyub zirai yolunu kesme olayları" olarak bilinen davada yargılanan Bedii ve aralarında eski Tedarik Bakanı Basim Avde'nin de yer aldığı 36 sanığın, kendilerine verilen 25 yıl hapis cezasına yaptığı itirazı reddetmişti.