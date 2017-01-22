Hanönü'nden Haleplilere Yardım

Hanönü ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılayı Hanönü Şubesi tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen bir tır dolusu yaşam malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



Belediye önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Serkan Uçar, düzenlendikleri kampanyaya Hanönü halkının yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Temin edilen yardımların kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını vurgulayan Uçar, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.