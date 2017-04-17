Hanönü'de Kurumlararası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Hanönü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlararası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.



Hanönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesini 3-2 yenen Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu birinci oldu.



Hanönü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve ilçede bulunan kurumlardan oluşan takımların mücadele ettiği Kurumlararası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası'na 8 takım katıldı.



Çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvada Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu takımı 1. olurken, Çok programlı Anadolu Lisesi 2., Gençlik spor ise 3.oldu.



Turnuvanın birincisi olan Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi takımına kupayı Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı verdi.