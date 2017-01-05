Hamsi İhracatı Geriledi

MELTEM YILMAZ - Bu yıl av sezonunun ilk 4 ayında ihraç edilen hamsi miktarı, önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 765 bin 221 tona geriledi. Bu dönemde yapılan ihracat değer bazında ise yüzde 13 azalarak 3 milyon 384 bin 674 dolar oldu.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasındaki döneminde, 23 ülkeye, 765 bin 221 ton hamsi satılarak, karşılığında 3 milyon 384 bin 674 dolar gelir elde edildi.



Önceki sezonun aynı döneminde ise 1 milyon 51 bin 346 ton hamsi ihracatı karşılığında 3 milyon 874 bin 245 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre, 2016-2017 av sezonunun ilk 4 ayında ihraç edilen hamsi miktarı, önceki döneme göre yüzde 27 azaldı, ihracat geliri ise yüzde 13 düştü.



Fransa, 1 Eylül-31 Aralık 2016 döneminde gerçekleştirilen 149 bin 154 tonluk hamsi ihracatıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 137 bin 556 tonla Belçika, 115 bin 837 tonla Almanya, 90 bin 108 tonla İtalya ve 67 bin 750 tonla ABD izledi.



Bu dönemde yapılan ihracatın 275 bin 920 tonluk kısmı taze ve dondurulmuş, 489 bin 301 tonluk kısmı ise işlenmiş hamsi şeklinde gerçekleştirildi. Söz konusu dönemler itibariyle taze ve dondurulmuş hamsi ihracatı yüzde 46, işlenmiş hamsi ihracatı ise yüzde 10 azalış gösterdi. 2015-2016 av sezonunun ilk dört ayında, ihraç edilen taze ve dondurulmuş hamsi miktarı 510 bin 541 ton, işlenmiş hamsi miktarı ise 540 bin 805 ton düzeyindeydi.



İhracatın yüzde 61'i Karadeniz Bölgesi'nden



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 765 bin 221 tonluk hamsi ihracatının yüzde 64'lük kısmını işlenmiş hamsinin oluşturduğunu söyledi.



İhracat miktarındaki azalışta taze hamsinin dış satımındaki gerilemenin belirleyici olduğuna işaret eden Gürdoğan, ihracatın yüzde 61'lik kısmının Karadeniz Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi.



Gürdoğan, hamsinin 23 ülkeye ihraç edildiğini, en fazla ihracatın da Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini belirtti. Gürdoğan, Amerika Birleşik Devletlerine yapılan ihracatın da işlenmiş ürün olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.



DKİB Başkanı Gürdoğan, "İhracatta yaşanan düşüşteki en önemli etken, 2016 av sezonunda hamsi rekoltesinin düşük olmasına bağlı olarak fiyatların yüksekliğidir. 2017'de ise ihracatta artış yaşanacağını tahmin ediyoruz." dedi.



Söz konusu dönemler itibariyle hamsi ihracatının yapıldığı ilk 5 ülke şöyle:





Ülke 01 Eylül-31 Aralık 2015 01 Eylül-31 Aralık 2016 Miktar (Kg) Değer ($) Miktar (Kg) Değer ($) Fransa 148.007 747.314 149.154 755.704 Belçika 174.436 909.608 137.556 747.355 Almanya 290.075 615.426 115.837 308.536 İtalya 91.136 446.088 90.108 411.141 Amerika Birleşik Devletleri 46.076 297.331 67.750 450.611