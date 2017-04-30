Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'ın, yarın hareketin yeni vizyonunu açıklayacağını bildirdi.



Heniyye, Gazze'deki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı tarafından İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklara destek için düzenlenen programdaki konuşmasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'ın yarın hareketin yeni vizyonunu açıklayacağını belirtti.



İlk etapta hareketin siyasi belgesi ve detaylarının açıklanacağını aktaran Heniyye, söz konusu vizyonun Filistin, Kudüs, mültecilerin geri dönüşleri ve direniş ile birlik gibi konular olan hareketin ana düşünce ve stratejilerini kapsamayacağını vurgulayarak, "Yeni siyasi belge, strateji ile ilerleme arasında bir bağlantı sağlayacak. Ayrıca Filistin ulusal bileşenleri ile Arap ve İslami perspektifimize dikkati çekmenin yanı sıra uluslararası ilişkilerimiz ele alınacak." dedi.



Hareketin yakında yeni bir siyasi büro başkanı seçeceğini dile getiren Heniyye, "Bu lider değişikliğinin barışçıl değişim mantığını güçlendirmesi yolunda ve Filistin seçim kurallarına saygılı bir biçimde gerçekleşmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Heniyye, hareketin ilk defa mevcut lideri vefat etmeden veya hastalanmadan yeni lider seçeceğine dikkati çekti.



Filistin hükümetinin Gazze'ye yönelik yaptırımlarını kınayan Heniyye, şunları kaydetti:



"ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşecek görüşme öncesi elini güçlendirmek için Gazze'ye bu tür yaptırımlar uygulanıyorsa, kendi güçlerini zayıflattıklarını belirtmek isterim. Gazze'ye boyun eğdirme çabalarının hepsi boşa çıkacaktır. Halkının gücü ile silahlanmayan zayıftır. Düşmanlar ise zayıflara saygı göstermez."