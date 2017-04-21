Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gücünün üç yıl öncesine nazaran katlanarak arttığını belirtti.



Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde inşa edilen Et-Takva Camisi'nin açılışında konuşan Heniyye, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırı ve verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gücü, üç yıl öncesine göre katbekat arttı." dedi.



"İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlayan Filistinli tutuklularla dayanışma içerisinde olduklarını söyleyen Heniyye, "Bu, Filistinlilerin ortak mücadelesi. Filistinli tutuklulara, 'özgürlükle randevunuz var.' mesajını gönderiyoruz. Bu direnişin vaadidir." ifadesini kullandı.



Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha suikastıyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Heniyye, "Birçok siyasi ve güvenlik suçlarını ortaya çıkaran ve maskeleri düşüren Gazze'deki emniyet güçlerinin, Fukaha cinayetini de çözmeye gücü yeter." diye konuştu.



Heniyye ayrıca söz konusu suikastın ardından alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların özgürlüklerini sınırlandırmadığını, bunların geçici tedbirler olduğunu vurguladı.



İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Fukaha'ya yönelik suikastın soruşturulmasına ilişkin geçen ay yayın yasağı getirilmişti.