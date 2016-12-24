Haluk Bilginer'in Eski Eşi Aşkın Nur Yengi: Beni İhanet Üzdü

Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ile evliliğini Aşkın Nur Yengi için sonlandırmış, ikili 2006 yılında nikah masasına oturmuştu. Nazlı isminde bir kızları olan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çiftinin 2012'de ayrılık kararı magazin basınını şaşkına çevirmişti. Ayrılığın sebebine dair ser verilip sır verilmeyen ilişkinin gizli detayları bir itirafla son buldu!

DÖNDÜ, DOLAŞTI, KENDİSİNİ BULDU

Bu günlerde Zerrin Tekindor ile sevgili olan Haluk Bilginer'in, eski eşi Aşkın Nur Yengi'yi aldattığı öne sürülmüştü. Zuhal Olcay ile evli olduğu dönemler için, "4 yıl bekledim" diyen Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'in eşinden boşanmasına neden olmuştu. Şimdi ise aynı olayın onun başına da geldiği ortaya çıktı. Haftasonu bir dergiye verdiği röportajda konuşan Yengi, "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ZERRİN TEKİNDOR İLE AŞK YAŞADI

Haluk Bilginer'in Aşkın Nur Yengi'den ayrıldığı 2012 yılında, bir tiyatro oyununda beraber rol aldıkları Evrim Alasya'nın ayrılığa sebep olduğu iddia edilmişti. Daha sonra ise Bilginer'in Zerrin Tekindor ile ilişkisi başladı.