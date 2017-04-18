Halkbank Seriyi 1-1'e Getirdi

Ziraat Bankası: 0 - Halkbank: 3Efeler Voleybol Ligi play-off yarı final rövanş maçında Ziraat Bankası'nı 3-0 yenen Halkbank, seride durumu 1-1'e getirdi.

Halkbank Seriyi 1-1'e Getirdi

Ziraat Bankası: 0 - Halkbank: 3

Efeler Voleybol Ligi play-off yarı final rövanş maçında Ziraat Bankası'nı 3-0 yenen Halkbank, seride durumu 1-1'e getirdi.

İki takım arasındaki finalisti belirleyecek üçüncü karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Koray Şahin, Rauwerdink, Serkan Kılıç)

Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles)

Setler: 22-25, 14-25, 18-25

Süre: 80 dakika (28, 23, 29)

ANKARA / DHA

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