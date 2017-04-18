Halkbank Seriyi 1-1'e Getirdi
Ziraat Bankası: 0 - Halkbank: 3Efeler Voleybol Ligi play-off yarı final rövanş maçında Ziraat Bankası'nı 3-0 yenen Halkbank, seride durumu 1-1'e getirdi.
Ziraat Bankası: 0 - Halkbank: 3
Efeler Voleybol Ligi play-off yarı final rövanş maçında Ziraat Bankası'nı 3-0 yenen Halkbank, seride durumu 1-1'e getirdi.
İki takım arasındaki finalisti belirleyecek üçüncü karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Koray Şahin, Rauwerdink, Serkan Kılıç)
Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles)
Setler: 22-25, 14-25, 18-25
Süre: 80 dakika (28, 23, 29)
ANKARA / DHA