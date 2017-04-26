Halkbank Seride Öne Geçti
Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin ilk maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin ilk maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. İki takım arasındaki 2. maç, 28 Nisan Cuma günü yine TVF Başkent Salonu'nda saat 16.00'da yapılacak
HALKBANK: 3 - ARKAS SPOR: 1
SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Erdal Akıncı, İbrahim Ünal
HALKBANK: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles) ARKAS SPOR: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz)
SETLER: 25-20, 20-25, 25-21, 25-23 SÜRE: 118 dakika (29, 27, 28, 34)
Kaynak: Sporvadisi.com
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