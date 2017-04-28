Halk Oylamasının Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



YSK'nin kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 16 Nisan 2017 Pazar günü halkoyuna sunulduğu hatırlatıldı.



Kararda, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarıyla ilgili il seçim kurulları tarafından yurt içi sandık sonuçlarına göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları ve Ankara İl Seçim Kurulunca yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının YSK'ye ulaştırıldığı kaydedildi.



Bu sonuçlara göre yurt içi sandıkları halkoylaması sonucunun, "Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olan 55 milyon 319 bin 222 seçmenden 48 milyon 374 bin 576'sının oy kullandığı, kullanılan oyların 47 milyon 528 bin 949'unun geçerli, 845 bin 627'sinin geçersiz, katılma oranının yüzde 87,45 olduğu" şeklinde ortaya çıktığı belirtildi.



Yurt dışında ise 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden 1 milyon 325 bin 682'sinin yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullandığı, oyların 1 milyon 309 bin 821'inin geçerli, 15 bin 861'inin geçersiz kabul edildiği, seçime katılma oranının da yüzde 44,60 olduğu bildirildi.



Kararda, gümrük kapılarında, 98 bin 597 seçmenin oy kullandığı, oyların 97 bin 834'ünün geçerli, 763'ünün geçersiz sayıldığı, katılım oranının da yüzde 3,32 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Yurt içinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında toplam 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin 855'inin oy kullandığı ifade edilen kararda, şunlar yer aldı:



"Buna göre halk oylamasına katılma oranının yüzde 85.43 olduğu, kullanılan oyların 48 milyon 936 bin 604'ü geçerli, 862 bin 251'i geçersiz sayıldığı, geçerli oylardan 25 milyon 157 bin 463 oyun "evet" oyu, 23 milyon 779 bin 141 oyun "hayır" oyu olduğu, "evet" oylarının geçerli oylara oranının yüzde 51,41, "hayır" oylarının geçerli oylara oranının yüzde 48,59 olduğu birleştirme tutanağı ile (Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuç Tutanağı) tespit edilmiştir."



Bu çerçevede 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kesin sonuçlarının tespitine ve ilanına karar verildiği bildirildi.