Halk Oylamasının Ardından

CHP heyeti, halk oylamasında "hayır" tercihi için çalışan bazı sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.



CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan görüşme heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan ile avukat Deniz Çakır bulunuyor.



Heyet, ilk olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halkevleri, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Mimarlar Odası ve 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Vakfı'nı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, görüşmelere ilişkin, "Hayır, her türlü baskıya, şiddete ve terörize edilmesine rağmen bütün kesimlerden insanları bir araya getirdi. Bu birlikteliği sağlayan şey, demokrasi, cumhuriyet ve laiklik. Mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.