Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Yalova İl Başkanı Fikri Demirel, "Cumhurbaşkanlığı referandumunda Türkiye ortalaması yüzde 57,80, Yalova'da 51,19 almışız". dedi.



Öztabak ve Yalova Milletvekili Fikri Demirel parti il binasında basın toplantısı düzenledi.



Referandum öncesi teşkilatlarının başarılı bir kampanya yaptığını belirten Öztabak şöyle konuştu:



"Bu kampanya döneminde anayasa değişikliğini halkımıza anlatmak üzere yaklaşık 55 gün boyunca fedakarca çalışan tüm teşkilatlarımıza, mahalle ve köy yönetimlerimize, bizimle çalışan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanlığı referandumunda Türkiye ortalaması yüzde 57,80. Yalova'da 51,19 almışız. 2007'deki referandumda Türkiye yüzde 68, Yalova yüzde 63. Türkiye ortalamasında yüzde 5,65 aşağıdayız. Bugün ise Türkiye yüzde 51,41, Yalova yüzde 49,73. Türkiye ortalamasından 1,6 puan düşük aldı. Diğer seçimlerle de kıyaslandığı zaman makas farkı vardı ama ondan sonraki seçimlerde Türkiye ortalamasına yaklaşan oy oranları aldığımız görünüyor."



Milletvekili Demirel de konuşmasında, "1 Kasıma baktığınız zaman 1 Kasım oylarında yarım puanın üzerinde artış oldu. Dolayısıyla iki seçim birbirinden farklıdır. Muhakkak eksikliklerimiz olmuştur. Karşı grup da varsayımlar üzerine çalışma yaptı. Varsayımlar üzerine insanların kafasını karıştırdılar. Yalova'da da başarılıyız. Başarısızlık söz konusu değil." diye konuştu.