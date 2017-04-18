Halk Oylamasının Ardından

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, referandum sandık başına giderek "evet" yönünde irade kullanan ilçe sakinlerine teşekkür etti.



Uçar, yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki halk oylamasında halkın anayasa sistem değişikliğini onayladığını söyledi.



Ülkenin çok önemli bir sınavı geride bıraktığını anlatan Uçar, "Zafer ilçemizin, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek, uygulamada yaşanan sorunlar azalacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecektir." diye konuştu.



Uçar, Sason'da yüzde 65 oranında "evet" çıktığını hatırlattı.