Halk Oylamasının Ardından

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu, halk oylamasında gösterdikleri başarılı çalışmadan dolayı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlk olarak ilçe Jandarma Komutanlığına giden Gürsoy ve Tutçu'yu, Yüzbaşı Savaş Dalgıç karşıladı.



Seçim güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri başarıdan dolayı Dalgıç'a teşekkür eden Gürsoy ve Tutçu daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.



Gürsoy, burada yaptığı açıklamada, asker ve polislerin şehir merkezi ile köylerde seçim huzur ve güven ortamını tesis ederek, vatandaşların oy kullanması için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Akif Kızılkaya da, ziyaretlerinden dolayı Gürsoy ve Tutçu'ya teşekkür etti.