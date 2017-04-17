Aksaray'da, halk oylamasının ardından basın toplantısı düzenlendi.



AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, parti binasındaki toplantıda, Aksaray'ın Türkiye geneli alınan 'evet' oylarında ilk üçte yer aldığını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Seçim dönemi boyunca yoğun bir kampanya yürüttüklerini dile getiren Aydoğdu, "Türk milleti yaptığı tercihle Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'ye emanet etti. Biz bu emanete sahip çıkacağız." diye konuştu.



AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ise yapılan seçimin ardından Türkiye'yi artık kimsenin durduramayacağını, yapılan tercihle milletin istikbalinin kurtarıldığını, garantiye alındığını kaydetti.



AK Parti İl Başkanı Abdülkadir Karatay da Aksaray'ın 3 Kasım 2002'de yüzde 48 ile başlayan oy oranının her seçimde yükseldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Dün gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylaması ile oyumuz yüzde 75.50'ye vardı. Aksaray, Türkiye'de bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde ve halk oylamalarında güçlü bir oy desteği verdi. Aksaray bizi zirveye çıkarttı, aynı zamanda da ülkesine sahip çıktı, devletine sahip çıktı, vatanına sahip çıktı ve yeni hükümet sistemini en güçlü şekilde Anadolu'nun göbeğinden destekleyerek bizi zirveye çıkarttı. Ben bu anlamda bizlere destek veren tüm Aksaraylılara teşekkür ediyorum."



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise güçlü ve istikrarlı bir hükümet sayesinde Türkiye'nin çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayarak, Aksaray'dan güçlü bir 'evet'in çıkmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.