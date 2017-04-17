Halk Oylamasının Ardından

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, halk oylaması sonucunu değerlendirirken, "Bu, demokrasiye inancımızı ve millete güvencimizi perçinleyen, sadece ve sadece demokrasimizin ve milletimizin kazandığı bir referandum olmuştur. Bu referandum un 'kazanan' ve 'kaybeden' tarafı diye bir ayrım yapmayı fevkalade hatalı buluruz. Kazanan milletimiz ve demokrasimizdir." dedi.



Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçay, Türkiye'nin referandum sonucunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettiğini belirterek, bir hükümet reformu yapıldığını ifade etti.



Akçay, "Bu, demokrasiye inancımızı ve millete güvencimizi perçinleyen, sadece ve sadece demokrasimizin ve milletimizin kazandığı bir referandum olmuştur. Bu referandum un 'kazanan' ve 'kaybeden' tarafı diye bir ayrım yapmayı fevkalade hatalı buluruz. Kazanan milletimiz ve demokrasimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Referanduma ilişkin bazı tartışma ve polemiklerin yaşandığını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:



"Ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu anayasa değişikliğiyle ilgili söylenen pek çok haksız iddia ve ithamların, yalanların ve yanlışların gerçek olmadığı da kısa süre içerisinde ortaya çıkacaktır. Tekrar millet olarak önümüzdeki sürece el ele, birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş, devletimizi ve demokrasimizi, hukukumuzu tahkim etmiş bir şekilde geleceğe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."



Bundan sonraki süreçte en az 6 ay süreyle uyum yasalarının gündemde olacağını ifade eden Akçay, bununla birlikte İçtüzük değişikliklerinin de söz konusu olacağını ve TBMM'nin bu konulara yoğunlaşacağını dile getirdi.



-"Meşruiyet sorunu yoktur"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "referandum sonuçlarına ilişkin bir meşruiyet sorunu olduğu" iddiası ile ilgili değerlendirmesi sorulan Akçay, "İşte CHP'nin klasik ve marazi sorunu da bu. Bir türlü milli iradeyi hazmedememiştir, edemediği de görülüyor. Ama biraz daha gayret etsinler." yanıtını verdi.



Akçay, sözlerine şöyle devam etti:



"Yani bir rahatsızlık meydana gelmiştir. Çünkü kendilerini çok şartlandırdılar ve millete de çok aşırı yalanlar söylediler. Kolay değil, bu kadar aşırı iddialarda bulunmak. Demokrasiye inanmak, millete güvenmek lazım. Yalnız, CHP'de demokrasiye inançta bir noksanlık ve hele hele millete güvensizlikte ciddi sorunu var.



Kabul edilen yeni yönetim sisteminin meşruiyet sorunu yoktur. 12 Eylül anayasa referandum u ile bu referandum u mukayese etmek bir kere akıl mantık işi değil. Yani bir darbe yönetiminin yaptığı anayasa ile darbe yönetiminin şartları içerisinde gerçekleşmiş bir referandum la bunu mukayese etmek akıllara zarar bir yorumdur. Ben CHP sözcülerini sakin, soğukkanlı, hazımlı olmaya, demokrasiye inanmaya, millete güvenmeye davet ediyorum. Bir nevi toplumu adeta kışkırtmak mı istiyor yani CHP? Bir günden bir güne millet iradesine saygı görmedik. CHP'den. 'Acaba pusulalar şöyle mi oldu, yok bilmem bu olsaydı, küstüm oynamıyorum' gibi bir tutum içerisinde."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yeni bir anayasa yapmak için toplumsal uzlaşmayı sağlamak gerekir." dediğini anımsatan Akçay, "İyi de kardeşim, Mecliste 4 siyasi partiyle oluşturulmuş Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki masayı CHP devirmedi mi?" sorusunu yöneltti.



Akçay, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan uzlaşma sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çağrıda bulunduğunu, Başbakan Binali Yıldırım'ın da "Gelin el ele verelim, birlikte bunu gerçekleştirelim" diye iki kez çağrı yaptığını anımsattı.



Erkan Akçay, "Fakat CHP, daha henüz hiçbir bir şey ortada değilken 'Hayır' kampanyasını başlatmayı tercih etti. Artık bu yaptıkları tercihin sonucuna da katlanmak durumundadırlar. MHP, başından sonuna kadar bu attığı adımların arkasında durmuştur, ilkeli ve tutarlı bir şekilde bunu gerçekleştirmişizdir." diye konuştu.



-"Biraz da siyaset öğrensinler"



Kılıçdaroğlu'nun ve parti sözcülerinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamaları okumalarını öneren Akçay, "Eğer o açıklamaları bir okursa CHP, 16 Nisan'da gittiğimiz referandum un ne anlama geldiğini, hangi perspektiften ve tarihi süreçten oluştuğunu ve zamanın MHP'yi haklı çıkardığını ve haklı çıkaracağını görürler. Biraz da siyaset öğrensinler." dedi.



CHP'li Özel'in, "Uyum yasaları konusunda AK Parti ve MHP iş birliğinin devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Özellikle dar bölge seçim sistemi Meclise gelirse MHP'nin tavrı ne olacak?" sözlerinin anımsatılması üzerine Akçay, "(Tuzluğum var) deyince, her 'tuzluğum var' dediğinde salatalık mı uzatacağız CHP'ye? Kendilerine baksın CHP. Bu, uyum yasalarıyla ilgili bir husus değil. Uyum yasaları o 18 maddeyle ilgili hususlardır. Şimdi CHP'nin klasik taktiği bu. Dikkatleri kendi üzerinden uzaklaştırmak için MHP ile uğraşma yoluna gidiyor. Artık bunun da bir geçerliliği kalmamıştır." yanıtını verdi.