Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Evet ya da hayır oyu veren bütün vatandaşlarımız memleketimizin evlatlarıdır. Hiç bir zaman ayrıştırma politikasıyla hareket etmediğimiz bu yolda, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, emin adımlarla daha güçlü bir Türkiye olma hedefinde ilerleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, büyük Türk milletine her zaman güvendiklerini ve Türk halkının sağduyusunun her zaman haklı çıktığını belirtti.



Tüm Türkiye genelinde oy kullanma işlemini gerçekleştiren yaklaşık 50 milyon seçmenin tamamına teşekkür eden Özkaya, şunları kaydetti:



"Büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda 2002 yılından bu tarafa AK Parti Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde bütün Türkiye olarak gece gündüz çalıştık. Ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olan halk oylamasından alnımızın akıyla çıktık. Çok değerli halkımız referandum da 'evet' diyerek daha hızlı gelişen bir Türkiye'nin önünü açmış bulunmaktadır. Bundan sonra ülkemiz, daha sağlam, daha güçlü ve daha hızlı kararlar alarak ekonomik, sosyal, kültürel açıdan istikrarlı bir şekilde büyüyecektir. Evet ya da hayır oyu veren bütün vatandaşlarımız memleketimizin evlatlarıdır. Hiç bir zaman ayrıştırma politikasıyla hareket etmediğimiz bu yolda, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, emin adımlarla daha güçlü bir Türkiye olma hedefinde ilerleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başta Afyonkarahisarlı hemşehrilerim olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."