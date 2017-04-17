Halk Oylamasının Ardından

Bakanlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından halk oylamasında anayasa değişikliğine "evet" sonucu çıkmasını değerlendirdi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasa değişikliğine "evet" diyenlere teşekkür ederek, bu zaferin milletin olduğunu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Paylaşımında "2023 hedeflerimiz için durmak yok, yola devam." ifadesini kullanan Kaya, şunları kaydetti:



"Dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz, yüksek katılımlı, şeffaf bir referandum u geride bıraktık. Milletimiz, ülkemiz için en doğru kararı verdi. Milletimiz, kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 'yeniden yükseliş' dedi. 15 yıldır süren büyüme ve ilerleme, şimdi çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmasını bekleyenler, zayıf düşmesini hayal edenler yine kaybetti. Millet kazandı, umut kazandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin tamamına hizmet etmeye, geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz."



"Türkiye için daha çok çalışmalıyız"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan anayasa değişikliği halk oylamasına sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Büyük bir demokratik olgunluk içinde ilk defa kendi hür iradesiyle yeni bir hükümet sistemini kabul eden Türk halkının, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek, tarihi bir karar verdiğini belirten Bozdağ, Türk milletinin büyük bir reform ve değişim yaptığını söyledi.



Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulüyle büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Aziz milletimiz ve Türkiye'miz için hayırlı olsun. Bu büyük değişimin kazananı, 'Evet' ve 'Hayır' diyeniyle aziz milletimiz, cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve Türkiye'mizdir. 'Evet' ve 'Hayır' diyen her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, aziz milletimizden razı olsun. Artık önümüze bakmalıyız, büyük ve güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Çalışacağız da Allah'ın izniyle. Durmak yok, yola devam."



"Vakit fedakar milletimize hizmet vaktidir"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "15 Temmuz'da göğsünü siper ederek darbeyi durduran bu aziz millet, bugün sandıkta verdiği cevapla aydınlık bir geleceğe kapı açtı. Minnettarız. Seçim güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan tüm güvenlik kuvvetlerimize ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından, milletin sandıkta verdiği cevapla dünyaya yeni bir demokrasi dersi verdiğini belirterek, "Vakit fedakar Milletimize hizmet vaktidir." paylaşımında bulundu.



Çavuşoğlu, "Evet" için gece gündüz çalışan herkese ve Türk milletine teşekkürlerini iletti.



"Önemli olan bizim kardeşliğimiz"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkenin faydasına olacak anayasa değişikliğini tek tek vatandaşlara anlatabilmek için teşkilatla büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti.



Halk oylamasından çıkan sonucun hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:



"Allah mübarek etsin. Rabbim ülkemizin önünü açık eylesin. Biz bu sistemin doğruluğuna inandığımız ve ülkenin faydasına gördüğümüz için milletimize anlattık ve 'Evet' dedik. 'Hayır' oyu veren kardeşlerimiz üzülmesinler, aynı ülkede yaşıyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz, bir olmamız ve güçlü olmamız. İnşallah önümüzdeki günler aydınlık olacak. Allah milletimizden razı olsun. İnşallah güzel işler yaparak milletimizin duasını alırız. Milletimiz üzerinize düşeni yaptı, çalıştı, gayret etti ve sonuç sandıklara yansıdı. İş şimdi bizde. Bundan sonra biz çalışacağız, biz gayret edeceğiz ve güzel günler gelecek inşallah."



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da "Güçlü Türkiye için yola devam. Büyükşehirlerde ipi birinci sırada göğüsleyen Erzurum'a teşekkürler." paylaşımında bulundu.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabı üzerinden, "Millet kazandı, Türkiye kazandı." ifadesini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise "15 Temmuz'da şanlı bir diriliş gösteren aziz milletimiz, bugün yeniden yükselişin yolunu açtı. Yolun açık olsun Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.